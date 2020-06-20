Ново-Огарево, Московская область, 20 июня, 2020, 14:32 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страна гордится и восхищается своими медиками. Об этом глава государства сказал сегодня, 20 июня, в ходе-онлайн совещания с медицинскими работниками в преддверии их профессионального праздника.

Kremlin.ru Владимир Путин во время видеоконференции с медицинскими работниками

«Я без всякого преувеличения хочу сказать: мы искренне гордимся, восхищаемся вашим поведением, вашим профессиональным подвигом. Он помог каждому из нас полнее осознать, прочувствовать истинную ценность жизни и значение того дела, которому вы посвятили свою жизнь, подлинное нравственное величие и профессиональную сложность вашего труда», — сказал Владимир Путин.

Он отметил, что медики с самых первых дней пандемии коронавируса были на передовой борьбы с ней.

При этом коронавирус не пощадил и самих медиков. В этой связи Путин выразил слова искреннего соболезнования всем, кто потерял своих близких, семьям врачей, фельдшеров, медсестёр.

«Ваши родные до конца выполнили свой долг, они герои, настоящие герои», — подчеркнул президент России.