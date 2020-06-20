Село Детчино, Калужская область, 20 июня, 2020, 12:52 — ИА Регнум. В Калужской области утром 20 июня около посёлка Детчино в лобовом столкновении легковых автомобилей погибли три человека. Ещё трое госпитализированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

40.mchs.gov.ru Место дорожного происшествия

Установлено, что столкнулись два автомобиля — Нива и ВАЗ 2107, двигавшиеся во встречном направлении. В автомобиле Нива находились два человека. Один из них от полученных травм погиб. Второй доставлен в медицинское учреждение. В автомобиле ВАЗ 2107 находились четыре человека. Двое из них погибли, двое госпитализированы.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Работу правоохранительных органов координирует прокурор Малоярославецкого района.