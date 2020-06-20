Приштина, Сербия, 20 июня, 2020, 12:10 — ИА Регнум. Докладчик Европарламента по Косово Виола фон Крамон 19 июня выступила с критикой деятельности посредника США в диалоге между Сербией и Косово, представителя Дональда ТрампаРичарда Гренелла.

Heinrich Böll Stiftung Виола фон Крамон

На своей странице в социальной сети Twitter политик отметила, что достигнутые при посредничестве Гренелла «соглашения» (на самом деле декларации о намерении — ИА REGNUM) между Сербией и Косово по авиации и наземному транспорту, до сих пор не принесли никаких конкретных результатов.

Ранее соглашения до этого были широко разрекламированы как доказательство эффективности диалога при посредничестве американского дипломата.

Ричард Гренелл

Ответ Гренелла был, дипломатично выражаясь, резким:

«Виола, администрация Трампа вместо того, чтобы критиковать, предпринимает усилия по помощи в нормализации экономик Косово и Сербии. Почему бы вам не сосредоточиться на единственной вещи, которую от вас хотят: либерализация визового режима для Косово. Вы жалуетесь на других 20 лет. Делайте свое дело».

Ранее фон Крамон заявляла, что в июле 2020 года, после получения Германией представительства в ЕС, граждане Косово получат право на безвизовый въезд в ЕС.