Гренелл в ответ на критику ЕС: введите безвизовый режим для Косово
Приштина, Сербия, 20 июня, 2020, 12:10 — ИА Регнум. Докладчик Европарламента по Косово Виола фон Крамон 19 июня выступила с критикой деятельности посредника США в диалоге между Сербией и Косово, представителя Дональда ТрампаРичарда Гренелла.
На своей странице в социальной сети Twitter политик отметила, что достигнутые при посредничестве Гренелла «соглашения» (на самом деле декларации о намерении — ИА REGNUM) между Сербией и Косово по авиации и наземному транспорту, до сих пор не принесли никаких конкретных результатов.
Ранее соглашения до этого были широко разрекламированы как доказательство эффективности диалога при посредничестве американского дипломата.
Ответ Гренелла был, дипломатично выражаясь, резким:
Ранее фон Крамон заявляла, что в июле 2020 года, после получения Германией представительства в ЕС, граждане Косово получат право на безвизовый въезд в ЕС.