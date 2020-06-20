Калуга, 20 июня, 2020, 11:54 — ИА Регнум. В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики усилили контроль за работой энергосистемы, сообщил 20 июня корреспонденту ИА REGNUM представитель Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго Александр Архипов.

Фото пресс-службы «Калугаэнерго» Гроза и ЛЭП

По его словам, прогнозируемые ухудшения погодных условий: град, ливневые дожди с грозами и порывами ветра до 20 м/с, могут привести к обрывам линий электропередачи и перебоям в электроснабжении. К оперативному реагированию готовы 77 бригад в количестве 232 человек, 82 единиц техники. Бригады укомплектованы необходимым инструментом и подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. В распоряжении филиала «Калугаэнерго» находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии.

Из-за нестабильных погодных условий энергетики осуществляют непрерывный мониторинг метеообстановки, под особым контролем находятся социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры. На постоянной связи — администрации районов и подразделения МЧС.