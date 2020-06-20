Калуга, 20 июня, 2020, 11:30 — ИА Регнум. 60 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Калужской области за последние сутки, сообщает 20 июня корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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По данным областного оперштаба, всего в регионе подтверждено 5 тыс. 580 положительных тестов. 2 тыс. 685 человек находится на лечении, 2 тыс. 853 человек выздоровели, 42 человека умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (700), в Обнинске (546), в Боровском районе (272), в Жуковском районе (183), в Малоярославецком районе (177) и в Дзержинском районе (129).

Лечение в стационарах получают 1146 человек. На инвазивной искусственной вентиляции легких находится 10 человек, на неинвазивной — 10, кислородная поддержка оказывается 617 пациентам. Свободный коечный фонд превышает 50%.