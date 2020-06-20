Тюмень, 20 июня, 2020, 10:06 — ИА Регнум. В Тюменской области четверо детей и их мать пострадали в дорожном происшествии. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области Всё, что осталось от «Оки»

Авария произошла вечером 19 июня на 13-м километре автодороги Ярково-Новоалександровка-Ленино в Вагайском районе Тюменской области. По предварительным данным, семья с четырьмя дочерьми девяти, семи, трёх лет и одного года ехала из деревни Томской на автомобиле «Ока».

При резком повороте 45-летний водитель «Оки» не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся в кювет. В аварии пострадали 35-летняя мать и четверо детей. Все они госпитализированы.

Известно, что водитель был без прав на управление транспортом и находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Все дети перевозились на заднем сиденье «Оки» без использования удерживающих устройств.