Лондон, 20 июня, 2020, 07:46 — ИА Регнум. Общая история не должна использоваться как политический инструмент и переписываться в угоду интересам отдельных стран, заявили 19 июня в МИД Великобритании, комментируя статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне.

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В британском внешнеполитическом ведомстве отметили, что победа над нацистами во Второй мировой войне стала возможной благодаря усилиям антигитлеровской коалиции.

«Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединенных Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима», — сказал представитель МИД Великобритании.

18 июня в американском издании The National Interest вышла статья российского президента Владимира Путина. В ней он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире, призвав хранить историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято. Глава Российского государства также напомнил о необходимости проведения саммита лидеров держав, составляющих ядерную пятерку ООН.

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