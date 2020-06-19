Кострома, 19 июня, 2020, 21:11 — ИА Регнум. Костроме готовят к открытию новое отделение травматологического центра, предназначенное для реабилитации «тяжелых» больных. Об этом сообщает областная администрация. Ожидается, что помощь с восстановлением после травм и операций в нём смогут получать около 400 человек в год.

Adm44.ru Новое отделение областного центра травматологии

В отделении есть зал лечебной физкультуры, тренажерный зал, массажные кабинеты, кабинеты электро-, светолечения, ингаляторий и кабинет для теплолечения. Заниматься реабилитацией пострадавших в отделении будут 6 врачей. Общая сумма средств, затраченных на оборудование, составила 20 млн рублей.

Как пояснили ИА REGNUM в областной администрации, отделение для приёма пациентов откроют «в ближайшие недели».

Областной центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования был создан на базе городской больницы Костромы в 2012 году. В центре лечат больных с травмами и заболеваниями костно-мышечной системы, в том числе, пострадавших в результате ДТП. В 2019 году центр принял 5 тысяч больных.