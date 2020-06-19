Тамбов, 19 июня, 2020, 17:48 — ИА Регнум. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 19 июня, подал документы в областную избирательную комиссию для выдвижения кандидатом на выборах главы региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин

19 июня решением региональной конференции партии «Единая Россия» Александр Никитин избран партийным кандидатом на губернаторские выборы, после чего подал соответствующие документы в избирательную комиссию. Ранее его выдвижение на второй срок поддержал президент Владимир Путина.

«Теперь предстоит много работы, чтобы оправдать доверие и заручиться поддержкой жителей Тамбовской области, вместе с которыми мы уже добились много знаковых, ощутимых успехов в развитии родной Тамбовщины. Но сделать предстоит еще больше», — сказал Александр Никитин.

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По его словам, есть много задач, связанных с преодолением последствий пандемии коронавируса, намечена реализация новых проектов в экономике, социальной сфере, культуре и спорте.

Губернатор подчеркнул, что вызовы периода пандемии необходимо обратить в новые возможности. И в этой части акцент будет сделан по поддержку малого и среднего бизнеса, а также традиционных региональных отраслей промышленности и АПК. Чтобы реализовать новые идеи и проекты, по словам Александра Никитина, предстоит «максимально сконцентрировать все силы и ресурсы, обеспечить единство и сплоченность, чтобы выполнить все обязательства перед жителями области и оправдать доверие избирателей».

Выборы губернатора Тамбовщины состоятся 13 сентября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня губернатор Александр Никитин в ходе общения в режиме видеоконференции с президентом Владимиром Путиным сообщил, что планирует баллотироваться на пост главы региона на второй срок. Глава государства обратил внимание на положительные тенденции в регионе и подчеркнул, что Никитин имеет «полное право претендовать на переизбрание».

Напомним, Александр Никитин был назначен врио главы администрации Тамбовской области в мае 2015 года, до этого занимал пост председателя облдумы. 13 сентября 2015 года избран главой администрации Тамбовской области, набрав на выборах 85,47% голосов избирателей.