Ярославль, 19 июня, 2020, 17:48 — ИА Регнум. В Ярославле день медицинского работника отметили необычным флешмобом — на статую бронзового медведя, установленную в центре города, надели медицинскую маску и другие средства индивидуальной защиты. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на организаторов акции. Во флешмобе приняли участие известные ярославские блогеры и ведущие, представители общественности и депутаты.

Флешмоб в Ярославле

«День медицинского работника — это сейчас важный праздник тех людей, кто ежедневно борется за наши жизни и часто жертвует при этом своими. В эпоху пандемии это особо актуально. Нашим флешмобом мы вместе с волонтерами областного Союза женщин, студентками медицинского университета присоединяемся к Всероссийской акции поддержки врачей разных специальностей и хотим сказать «Спасибо!» от лица жителей всего региона», — подчеркнула председатель Ярославского областного союза женщин, депутат Ярославской областной думы Ольга Хитрова.

Медицинская маска на памятнике символу Ярославля останется до воскресенья 21 июня.

«Я всегда за достойную и добрую инициативу, если это поможет каким-то образом выразить мою личную благодарность, рассказать об этом людям и попытаться сделать мир чуточку добрее», — сообщил участник флешмоба, блогер Евгений Иванов.

Интересно, что наряд для бронзового медведя в Ярославле уже стал традицией. Как ранее сообщало ИА REGNUM в день России памятник одели в футболку цветов российского триколора.