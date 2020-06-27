Бишкек, 27 июня, 2020, 09:15 — ИА Регнум. В правительстве Киргизии произошли кадровые перестановки. О том, как повлияет на внутреннюю жизнь этой страны назначение на должность премьер-министра Кубатбека Боронова, рассказывает шеф-редактор Среднеазиатской редакции ИА REGNUM Григорий Михайлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубатбек Айылчиевич Боронов

На решении насущных социально-экономических проблем Киргизии назначение нового премьера не отразится практически никак. Сами перестановки были сделаны не для того, чтобы решить (или хотя бы попытаться решить) назревшие вопросы, соображения здесь были иными. И отставка прежнего главы правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева, и другие решения были вызваны различными факторами, включая желание Абылгазиева уйти из премьерского кресла и сосредоточиться на кресле депутата в следующем созыве парламента.

Кроме того, сама система управления не дает премьеру достаточного пространства для маневра, чтобы оказывать действительно существенное влияние на происходящее. В сущности его круг задач ограничен тактическими вопросами, над которыми он работает под бдительным контролем президентского аппарата, параллельно выполняя функцию «громоотвода», который отводит на себя критику от главы государства.

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