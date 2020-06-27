Москва, 27 июня, 2020, 08:32 — ИА Регнум. Удаление электронных личных данных граждан, накопившихся в ходе тех или иных мероприятий, становится важной темой, привлекающей общественное внимание. О том, как безопаснее всего осуществить удаление ненужных данных, рассуждает автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка цифрового пропуска на въезде в Москву

Привычка к тому, что «публичность» в информационном поле почти всегда означает что-то хорошее, сыграла с московскими властями злую шутку. Действительно, стоит ли считать правильным, когда ответственные лица собираются удалять личные данные граждан, накопленные в ходе выписывания «карантинных пропусков», публично. Ведь «публичность» подразумевает широкий доступ к тому, что как раз и должно быть от доступа, хоть широкого, хоть узкого, навсегда скрыто.

Значит, речь в данном случае идет о тайне, а кто справится с тайной лучше, чем тот, кто умеет это делать профессионально? Таким образом, в вопросе о компетенции по удалению ненужной информации о гражданах чаша весов склоняется, скорее, в пользу самой ФСБ или уполномоченной ей структуры, чем к контролю общественников, пусть даже сколь угодно порядочных и доброжелательных.

Читайте статью Галины Смирновой «Общественники или ФСБ: кто должен следить за удалением персональных данных?».