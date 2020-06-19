Кострома, 19 июня, 2020, 16:04 — ИА Регнум. Костромским спортивным центрам разрешили не требовать «коронавирусные» справки от посетителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Роспотребнадзор пересмотрел условия, необходимые для открытия региональных фитнес-центров с 1 июля.

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Напомним, ранее власти объявили о снятии ограничений с индустрии. При этом посетителей и сотрудников спортивных залов, центров и бассейнов обязали предоставить справки об отсутствии контактов с заражёнными людьми и тест на SARS-CoV-2.

Владельцы и руководители спортивных организаций сочли требования ведомства слишком жёсткими. Об этом они сообщили в открытом письме, адресованном главе региона Сергею Ситникову.

«Ни для одной возобновившей деятельность отрасли из сферы услуг (салоны красоты, бани, кафе и т.д.) не предусмотрено требование о наличии у каждого посетителя двух справок. Кроме того, большинству желающих заняться физической культурой и спортом придется проводить лабораторное исследование за счет собственных средств. Стоимость данного исследование может превышать стоимость абонемента на месяц занятий. С учетом снижения реальных доходов населения, большинство наших клиентов будет вынуждено либо полностью отказаться от занятий, либо продолжать тренировки в общественных местах», — говорится в тексте обращения.

После огласки ситуации требования пересмотрели. Об этом на личной странице в Instagram 18 июня сообщил губернатор Сергей Ситников. Документально оформленное решение оперативного штаба, ответственного за снятие ограничений в регионе, общественности представят в ближайшие дни.

Работу развлекательных заведений, кинотеатров, бассейнов и фитнес-залов в Костромской области приостановили с 25 марта — до появления первого заражённого. Требования по маскам, антисептикам и социальной дистанции на тренировках сохранены.