Ярославль, 19 июня, 2020, 15:32 — ИА Регнум. В Ярославской области развернулось противостояние областной онкологической больницы и страховых компаний. Об этом на заседании комитета по здравоохранению Ярославской областной думы рассказал заместитель главного врача больницы, главный онколог департамента здравоохранения Николай Кислов.

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«Огромная проблема — это значительные финансовые потери которые происходят по причине проверок страховых компаний, которые проверяют 100% случаев оказания онкологической помощи и подходят к этому достаточно формально. Здесь, как говорится, а судьи кто? Эту фразу можно сюда применить, потому что сравнивают запятые, сравнивают точки, какие-то формальности. И это служит причиной снятия от 5 до 50% стоимости случая. Предположим, случай стоит 250 тысяч рублей, пациент провел в дневном стационаре не 28 дней, а 26, заведена следующая история болезни, а с истории болезни снимают 50% стоимости», — рассказал Николай Кислов.

Главный онколог не назвал конкретные страховые компании, которые ведут такую политику. По мнению Николая Кислова, страховщики предъявляют необоснованные претензии к врачам.

«Если раньше был со страховыми компаниями диалог, и каким-то образом удавалось выяснить, что значимо, что не значимо, сейчас это просто как борьба снаряда и брони. Мы какие-то дефекты исправляем, налаживаем, какие-то вещи рациональные, но дальше идет поиск новых деталей, поиск каких то особенностей в инструкциях по применению лекарственных препаратов, которые составлены 40 лет назад, ну и продолжается все это», — рассказал Николай Кислов.

По словам врача, клиника перестала вести какой-либо диалог со страховыми компаниями и пишет претензии в региональный фонд обязательного медицинского страхования. В дальнейшем больница намерена обратиться в суд.