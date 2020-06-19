Санкт-Петербург, 19 июня, 2020, 15:21 — ИА Регнум. Из-за праздника выпускников «Алые паруса», который пройдет в 2020 год в онлайн из-за коронавируса, власти Петербурга решили запретить продажу алкоголя.

Дарья Драй ИА REGNUM Бутылка на набережной Петербурге

«В связи с обострением эпидемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) впервые праздник пройдет в формате телевизионной трансляции», — сообщил комитет Смольного по промышленной политике.

Однако городские законы об алкогольной продукции действовать не перестали, напоминают чиновники, посему на всей территории Петербурга будет запрещено торговать спиртным в розницу с 22:00 26 июня до 11:00 28 июня, то есть примерно полтора дня.

Запрет не распространяется на пиво, сидр, пуаре и медовуху, которую могу налить в баре или ресторане при оказании услуг общественного питания. Впрочем, в привычном понимании бары и рестораны сейчас работать не могут из-за коронавирусных ограничений. Запрет также не касается магазинов Duty Free.

«Просим вас принять все возможные меры по предотвращению случаев нарушения законодательства, регулирующего розничную продажу алкогольной продукции, в период проведения праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса», — обращаются чиновники к предпринимателям.