Иркутск, 19 июня, 2020, 14:28 — ИА Регнум. Новый коррупционный скандал в Иркутской области. По обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере») задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает областное СУ СК РФ .

Цитата из видео Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.

«Следователями СК России совместно с сотрудниками полиции проведены обыски по местам жительства обвиняемой и свидетелей по уголовному делу, а также в служебных кабинетах в администрации города и министерстве строительства, дорожного хозяйства. Изъяты денежные средства, дорогостоящие ювелирные изделия и часы», — сказано в официальном сообщении.

По ходатайству следствия судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первый за последнее время случай задержания высокопоставленных чиновников в Приангарье. Напомним, накануне обвинение по коррупционный статье было предъявлено начальнику департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска. В процессе задержания чиновник пытался сбежать.