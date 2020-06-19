Кострома, 19 июня, 2020, 14:05 — ИА Регнум. В Костромской области фермеров подозревают в мошенничестве и незаконном присвоении средств, в том числе по национальным проектам. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Село

Фигурантом первого дела стал глава фермерского хозяйства в Нерехтском районе, незаконно получивший субсидию на 3 млн рублей в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». По информации областной прокуратуры, чтобы получить средства, мужчина предоставил комиссии недостоверные документы. В результате права добросовестных фермеров на получение финансовой поддержки от государства были нарушены. По результатам проверки в отношении фермера возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

В присвоении и растрате средств заподозрен бизнесмен из Островского района. В 2017 году предприниматель стал обладателем гранта, выделенного на строительство животноводческих комплексов. Однако 5 млн рублей из регионального бюджета были потрачены не на строительство ферм и покупку коров, а на погашение долгов семьи фермера.

«Мужчина создавал лишь видимость бурной деятельности. Договор подряда на строительные работы он заключил с организацией, которую возглавлял его отец. Выполнив работы по демонтажу полуразрушенных стен старых ферм, они сразу подписали акт выполненных работ на сумму в 2 миллиона рублей, что в десять раз превысило реальные объемы. Следующие полтора года деятельность продолжались лишь на бумаге, и в итоге все 5 миллионов целевых бюджетных средств были переведены на счета нескольких фирм», — рассказали ИА REGNUM в УМВД по региону.

Против 42-летнего фермера также завели уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.