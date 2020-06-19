Озёрск, Челябинская область, 19 июня, 2020, 14:00 — ИА Регнум. В Снежинске и Озёрске (Челябинская область) высадили деревья в память о погибших в Великую Отечественную войну жителях СССР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы акции «Сад памяти».

Организаторы акции «Сад памяти» Акция «Сад памяти», Озёрск

В Озёрске деревья высадили у дома легендарного физика-ядерщика Игоря Курчатова. «Здесь он останавливался, приезжая проведывать «Аннушку» — первый промышленный уран-графитовый реактор», — напоминают активисты. Участники акции посадили у дома академика раскидистую ель.

В Снежинске же посадили канадские клёны в посёлке Сокол у памятника воинам, которые пропали без вести или погибли в Великой Отечественной войне. «Клёны — наша маленькая частичка международного Сада памяти — станут своеобразным символом, мостиком от 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне к нам, их потомкам, создавшим ядерный щит», — сказали организаторы.

Помимо добровольцев, в обеих случаях в посадке деревев принимали участие представители власти и предприятий городов.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках международной акции «Сад памяти» планируется высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны.