Сегодня, 19 июня, президент России Владимир Путин проведёт несколько телевизионных трансляций. Одна из них будет посвящена ликвидации экологической катастрофы в Норильске, где произошёл разлив нефтепродуктов. Также из Ново-Огарёво состоится сегодня трансляция, в ходе которой будут обсуждать вопросы по борьбе с эпидемией коронавируса. На этом совещании будет присутствовать самый широкий круг заинтересованных лиц. ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с обсуждением этих тем.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

13:40 19.06.2020 Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудили эпидситуацию в странах, парад Победы в Москве и экономические вопросы, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

13:44 19.06.2020 Министр МЧС России Евгений Зиничев сегодня будет участвовать в конференции с Владимиром Путиным. Он посетил полигон хранения загрязненного грунта в Норильске. Совместно с полпредом президента РФ в Сибирском ФО Сергеем Меняйло и губернатором Красноярского края Александром Уссом он осмотрел полигон хранения загрязненного грунта. К настоящему моменту аварийно-спасательными подразделениями собрано более 103 тыс. тонн грунта. Собранные материалы складируются в двух ангарах общей площадью 35 тыс. кв. метров. В готовности еще один. Кроме того, в ходе рабочей поездки в аэропорту Валек глава МЧС России торжественно вручил специальную технику и имущество для выполнения боевых задач гарнизоном федеральной пожарно-спасательной части г. Норильска. Это две пожарные машины высокой проходимости на базе «БелАЗа» и «КамАЗа» для работы с учетом специфики данной местности. Пожарно-техническое вооружение заблаговременно доставлено в город бортом МЧС России. Далее рабочая группа совершит облет акватории рек Далдыкан и Амбарная и посетит полевой лагерь спасателей. МЧС РФ.

13:45 19.06.2020 Российский президент Владимир Путин 19 июня заслушает доклады об устранении последствий разлива дизельного топлива в Норильске. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Путину 19 июня доложат о работах по ликвидации ЧП в Норильске

13:46 19.06.2020 Катастрофа в Норильске только начинается, пишет канал «Медиатехнолог». Экоблогер Каваносян пробрался через кордоны службы безопасности Норникеля и попал туда куда журналистов не возят: «Замеры показывают что нефтепродукты УЖЕ вышли за боны не только в озеро Пясино, но и в реку Пясина — а это значит, прямо сейчас они текут в сторону Северного Ледовитого океана».

13:47 19.06.2020 Путин в разговоре с Лукашенко выразил удовлетворение завершением работы над соглашением о взаимном признании виз — Кремль.

14:00 19.06.2020 Решения по новым мерам поддержки граждан и экономики, связанным с пандемией коронавируса, российским президентом пока не приняты. Об этом сообщил 19 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Читайте также: Песков: президент сообщит о новых мерах поддержки, когда примет решение

14:07 19.06.2020 По сообщению сайта Кремля, в ходе телефонного разговора Владимира Путина с Александром Лукашенко акцентирована особая значимость этого юбилея для народов двух стран, свято хранящих память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла. Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня. В частности, выражено удовлетворение в связи с завершением работы над российско-белорусским межправительственным соглашением о взаимном признании виз, подписание которого планируется сегодня в ходе визита в Минск Министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Затронуты также некоторые аспекты сотрудничества двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией и её последствиями.

14:09 19.06.2020 Также Владимир Путин разговаривал сегодня по телефону в первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Глава государства передал теплые слова поддержки в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией и искренние пожелания скорейшего выздоровления — Кремль.

14:11 19.06.2020 По инициативе монгольской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой.

14:12 19.06.2020 Президент Монголии тепло поздравил президента России с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметил, что в параде на Красной площади примет участие расчет монгольских военнослужащих. Дана высокая оценка развитию двусторонних отношений стратегического партнерства. Обсуждён ход реализации договорённостей, достигнутых по итогам официального визита президента России в Монголию в сентябре 2019 года, прежде всего в торгово-экономической сфере. Затронута также проблематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Цитата с сайта Кремля.

14:31 19.06.2020 Путин начал обсуждать ход работ по ликвидации аварии, которая произошла под Норильском.

14:32 19.06.2020 На прошедшей неделе проведена большая, масштабная работа. Знаю, что удалось переломить ситуацию — Путин.

14:33 19.06.2020 Главное — что называется, не быстренько прибраться — Путин.

14:33 19.06.2020 Сотрудники компании Норникель обязаны продолжать работу до полного устранения ущерба — Путин.

14:33 19.06.2020 Нужно разработать механизм предотвращения подобных ситуаций — Путин.

14:34 19.06.2020 Министр МЧС Евгений Зеничев выступает.

14:34 19.06.2020 Зиничев: мы можем говорить о том, что второй этап ликвидации последствий катастрофы подходит к завершению.

14:35 19.06.2020 Зиничев: скорее всего, будет построен гибкий трубопровод, который пойдёт до места утилизации.

14:37 19.06.2020 Глава МЧС из Красноярского края доложил Путину о состоянии дел с ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов.

14:37 19.06.2020 Для ликвидации последствий разлива топлива в Норильске потребуются большие усилия для восстановления экосреды. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 июня заявил президент Владимир Путин на встрече по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае. Читайте также: Разлив топлива в Норильске привёл к нарушению хрупкой экосреды — Путин

14:39 19.06.2020 Росприроднадзор готов к 1 июля дать расчёт ущерба, нанесённого природе.

14:40 19.06.2020 Росприроднадзор: для нас работа заканчивается только после полного восстановления экосистемы. Сейчас мы усилили рабочую группу.

14:41 19.06.2020 426 предприятий будут подвергнуты проверкам, начиная с июля месяца — Росприроднадзор.

14:43 19.06.2020 Ликвидационные мероприятия будут проводиться не один месяц — глава Красноярского края.

14:43 19.06.2020 В работе над ликвидацией последствий разлива топлива в Норильске удалось переломить ситуацию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 июня заявил президент Владимир Путин на встрече по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае. Об этом: «Норникель» будет работать до полного устранения ущерба в Норильске — Путин

14:44 19.06.2020 Участники совещания с Владимиром Путиным.

14:45 19.06.2020 Владимир Потанин: на сегодняшний день профинансировано работ на сумму около 5 000 000 000 руб.

14:45 19.06.2020 Мы приступаем к утилизации собранного грунта и водной смеси — Владимир Потанин.

14:46 19.06.2020 Владимир Потанин рассчитывает справиться с проблемой в течение двух — трёх месяцев.

14:46 19.06.2020 Было собрано 32 тыс. куб.м. топливно-водяной смеси, 103 тыс. грунтов. Смесь собрана в герметичные резервуары.

14:47 19.06.2020 В 2020 г. планируюем освоить ещё 2 500 000 000 руб. и в следующем году — ещё 11 000 000 000 руб. — Владимир Потанин.

14:49 19.06.2020 Разлив топлива в Норильске поставил вопрос о проведении масштабных проверок на других объектах, где могут возникнуть аналогичные происшествия. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 июня заявил президент Владимир Путин на встрече по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае. Читайте также: Путин призвал извлечь уроки из разлива топлива в Норильске

14:49 19.06.2020 Путин поблагодарил представителей нефтяных компаний, которые быстро откликнулись на призыв о помощи и предоставили необходимых специалистов и оборудование.

14:51 19.06.2020 Природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин: «Можно уверенно сказать, что острую фазу удалось пройти, но работы предстоит ещё очень много».

14:55 19.06.2020 Владимир Путин: «Всех этих негативных последствий вполне можно было бы избежать, если бы был налажен должный контроль со стороны соответствующих структур».

14:55 19.06.2020 Путин спрашивает, где были контролирующие структуры, когда топливо пошло.

14:57 19.06.2020 Для пресечения катастроф наподобие разлива топлива под Норильском необходимо предусмотреть новые механизмы в законодательстве. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 июня заявил президент Владимир Путин на встрече по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае. Читайте подробнее: Путин призвал ускорить принятие законов для пресечения экологических аварий

14:57 19.06.2020 По итогам совещания по ситуации с разливом нефтепродуктов Путин по благодарил за работы по устранению негативных последствий, но призвал сделать соответствующие выводы.

15:04 19.06.2020 Владимир Путин особо подчеркнул, что надо не быстро прибраться, а обеспечить качественное восстановление земли и вод региона.

15:07 19.06.2020 Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в России. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован 19 июня на сайте Кремля. Читайте также: Президент России учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского

15:08 19.06.2020 Владимир Путин поручил главе МЧС Зиничеву доложить о сроках, в которые МЧС может закончить работу на месте аварии в Норильске

15:22 19.06.2020 В Ново-Огарево началась встреча Владимира Путина с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями COVID-19.

15:34 19.06.2020 Владимир Путин в первом обращении к участникам совещания, поблагодарил работников многих сфер экономики за оперативную и эффективную перестройку промышленности и медицинской отрасли, внедрение новых технологий, в том числе «бережливого производства». Он также отметил, что это непростое время выросла производительность труда.

15:36 19.06.2020 Президент Росси Владимир Путин подчекрнул, что в период пандемии удалось не допустить резкого скачка цен за счет рыночных механизмов.

15:53 19.06.2020 Министр промышленности и торговли Денис Манутров рассказал президенту Владимиру Путину о том, как перестраивалась экономика во время пандемии. Были отмечены сложности с рядом продуктов, однако удалось этот вопрос оперативно решить. Никаких вариантов с карточками или ограничениями даже не рассматривалось. В это время российская торговля проявила себя как гибкий, хорошо отлаженный сегмент экономики, — отметил министр.

15:57 19.06.2020 Российский президент Владимир Путин чувствует себя очень комфортно рядом с обычными людьми. Об этом он рассказал в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликован в Instagram ведущего Павла Зарубина. «Вы знаете, я чувствую себя в среде рядовых людей очень комфортно», — сказал президент. Читайте подробнее: Путин рассказал, что ему комфортно в окружении простых людей

15:57 19.06.2020 По мере выхода из ограничительных мероприятий экономика России постепенно восстанавливается, заявил президент РФВладимир Путин. Читайте также: Путин: экономика России постепенно восстанавливается

16:04 19.06.2020 На встрече президента России с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями пандемии коронавируса, выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он сообщал Владимиру Путину, что благодаря новациям за короткое время удалось выпустить на рынок более 500 новых медицинских продуктов — это и лекарственные препараты, и медицинские изделия. «Такого количества за предыдущее время ранее не выпускалось», отметил Мурашко.

16:12 19.06.2020 Министр промышленности и торговли Денис Манутров сообщил на совещании у Владимира Путина, что сегодня в России ежедневно продается более 700 тысяч масок.

16:17 19.06.2020 Министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил Владимиру Путину, что за время пандемии нагрузка на скорую помощь увеличивалась в два раза. За короткое время более 1,4 миллиона медицинских работников было переучено для лечения больных COVID-19.

16:19 19.06.2020 Совещание о ходе ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае. kremlin.ru

16:26 19.06.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что глава государства должен быть всегда на связи — это его обязанности. Подробности в материале: Путин: президент России должен быть всегда на связи

16:35 19.06.2020 Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на совещании у Владимира Путина, что сегодня 53 региона находятся на 3-ем этапе снятия ограничений, 9 регионов — на втором, и только 6 регионов готовы к переходу на первый этап.

16:40 19.06.2020 Член совета директоров одного из крупнейших ритейлеров России — «Магнита» — Александр Винокуров пригласил президента России Владимира Путина в любой командировке посетить без предупреждения любой магазин «Магнит» и пообещал, что глава государства увидит там довольных покупателей и улыбающихся продавцов. Читайте также: Путина пригласили посетить любой магазин «Магнит»

16:42 19.06.2020 Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, выступающий на совещании у Владимира Путина, подчеркнул, что одними из серьезных уроками перестройки экономики является необходимость создания эффективной онлайн-торговли, здесь необходимо подтянуть нормативную базу и регуляторику, а также дистанционной формы работы .

16:48 19.06.2020 Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил на совещании важность поддержки регионов в это время. Также он подчеркнул, что медики области благодарны за президентские доплаты: в области это более 40 тысяч работников.

16:53 19.06.2020 Владимир Путин, завершая совещание, подчеркнул, что необходимо тиражировать наработанные во время пандемии практики, которые позволяют оперативно и эффективно перестроить работу производства, увеличить производительность труда.

16:57 19.06.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что все ключевые звенья российской экономики и инфраструктуры за время пандемии коронавируса доказали свою способность быстро адаптироваться и бесперебойно работать в сложных условиях. Читайте также: Путин: экономика России доказала способнсоть быстро отвечать на вызовы

17:16 19.06.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что Россия выходит из пандемии коронавируса с минимальными потерями. Об этом: Путин: Россия выходит из пандемии с минимальными потерями

17:46 19.06.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что у экономики России есть существенные резервы и успешные модели для существенного повышения производительности труда, а также эффективности во всех сферах. Читайте подробнее: Путин: экономика России показала, что у нее есть существенные резервы

18:37 19.06.2020 Те практики, которые позволяют существенно повысить результативность труда, которые были наработаны в период пандемии коронавируса, должны использоваться повсеместно — Путин. Подробности в материале: Путин призвал использовать трудовой опыт, наработанный в период пандемии