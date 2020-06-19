Ростов, Ярославская область, 19 июня, 2020, 12:40 — ИА Регнум. Ростовская межрайонная прокуратура завершила проверку по факту проблем с питьевой водой в Ростове Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт администрации Ростовского района, опубликовавший итоги проверки. Как ранее сообщало ИА REGNUM в конце мая-начале июня в квартиры жителей Ростова поступала вода с устойчивым запахом рыбы, который сохранялся даже после кипячения.

«Южный водоканал» в Ростове

Как установили в прокуратуре, оборудование госпредприятия Ярославской области «Южный водоканал» просто не способно производить очистку питьевой воды.

«В ходе проверочных мероприятий было установлено, что по состоянию на конец мая, начало июня 2020 года показатели исходной воды в реке Устье (место осуществления водозабора), в разы превысили проектную мощность станции по очистке воды ГП «Южный водоканал», которая не модернизировалась на протяжении 40 лет. Оборудование на южном водоканале очень старое, в настоящее время не может справиться с очисткой воды из реки Устье. Без модернизации оборудования водоканала, принимая во внимание показатели воды в реке, добиться соответствия качества воды невозможно. По утверждению ГП «Южный водоканал» негативное влияние на состав воды в реке, оказывает тот фактор, что река имеет притоки с территории торфяных болот и заболоченных лесов», — отметили в Ростовской межрайонной прокуратуре.

Оказалось, что еще два года назад Роспотребнадзор обратился в Ростовский районный суд с иском, обзывающим «Южный водоканал» обеспечить население Ростова чистой питьевой водой. В ходе рассмотрения дела ответчик называл иные причины загрязнения.

«Представитель ответчика — ГП ЯО «Южный водоканал» — пояснила суду, что ухудшение качества питьевой воды связано с несанкционированным сбросом загрязняющих веществ в реку, откуда производится водозабор. С требованием об обязании обеспечить проведение лабораторного контроля качества питьевой воды в аккредитованных лабораториях также не согласна, так как в ГП ЯО «Южный водоканал» имеется своя лаборатория, но не аккредитованная. Оплатить услуги сторонней лаборатории предприятие не в состоянии», — отмечается в решении Ростовского районного суда.

Река Устье

В итоге в июле 2018 года Ростовский районный суд обязал «Южный водоканал» поставлять жителям Ростова воду в соответствии с требованиями СанПин, а также проводить ее анализ в аккредитованной Роспотребнадзором лаборатории. На одной из водопроводных колонок должен был проводиться ежедневный забор проб, еще на 98 — раз в два месяца. Однако, как установила проверка прокуратуры, решение суда фактически не исполнялось. Местный отдел судебных приставов формально подошел к вопросу.

«Исполнение возложенного на ГП ЯО «Южный водоканал» обязательства поставки питьевой воды надлежащего качества приставом-исполнителем не контролировалось, поскольку неоднократно в адрес ГП ЯО «Южный водоканал» направлялись требования об исполнении возложенных на них обязательств о поставке питьевой воды надлежащего качества и соблюдения положений Рабочей программы с последующим вызовом представителя ГП ЯО «Южный водоканал» для опроса, который никогда не опрашивался, ответы на данные требования однообразны и не подтверждены документально, — отмечается в информации прокуратуры района.

После начала скандала 8 июня пристав-исполнитель все же составил протокол об административном правонарушении в адрес директора «Южного водоканала», также предприятие оштрафовано Роспотребнадзором на 25 тысяч рублей. При этом проверка прокуратуры установила, что проблемы с водой может решить только установка нового оборудования.

Yarregion.ru Очистные сооружения

«В настоящее время утвержден сметный расчет стоимости строительства «Реконструкции системы водоочистки Ростовского муниципального района». Необходимые документы направлены в Департамент ЖКХ. При условии получения субсидии из областного бюджета (необходимая сумма 30 млн. руб.) ГП ЯО «Южный водоканал» планирует в июне-июле 2020 года заключить контракт с подрядчиком на выполнение следующих видов работ: установить систему углевания (минимизирует появление у речной воды запаха); заменить систему промывки контактных осветлителей; установить систему автоматизации и диспетчеризации. Планируемый срок выполнения работ до 2021 года. Выполнение данных работ приведет к улучшению качества воды, — сообщается в документе прокурорской проверки.

Согласно информации об итогах проверки, в Ростовской межрайонной прокуратуре никак не оценили действия или бездействие правительства Ярославской области, в собственности которого находится «Южный водоканал».