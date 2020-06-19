Калуга, 19 июня, 2020, 19:06 — ИА Регнум. Ври калужского губернатора Владислав Шапша 19 июня в торжественной обстановке вручил медицинским работникам, активно участвующим в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, медали Калужской области «За медицинскую доблесть». Церемонии награждения состоялись в Калужском областном специализированном центре инфекционных заболеваний и СПИД и в областной клинической больнице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Admoblkaluga.ru Владислав Шапша поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

Медали получили 16 человек: врачи-инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, кардиологи, фельдшеры, медицинские сёстры, медицинские технологи, обеспечивающие специалисты.

«Только ваш профессионализм, ваша отвага и ваша любовь к своему делу позволяют людям рассчитывать на выздоровление. Мы учредили награду «За медицинскую доблесть». Такой в стране нет. Это наша признательность за вашу работу», — сказал Шапша, обращаясь к медицинским работникам. Руководитель области поздравил медицинских работников с предстоящим профессиональным праздником.

Напомним, Калужская область стала первым российским регионом, учредившим медаль для медицинских работников за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.