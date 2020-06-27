Архангельск, 27 июня, 2020, 03:11 — ИА Регнум. Новый куратор создания программы социально-экономического развития Архангельской области Юрий Трутнев известен своей любовью к Мурманску. Станет ли конкуренция между Архангельском и Мурманском камнем преткновения в деле освоения Русской Арктики, рассуждает автор ИА REGNUMВладимир Станулевич.

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«Мурманск — столица Арктики!» или «Архангельск — столица Арктики!», какой из этих лозунгов лучше отражает арктические перспективы и открывает лучшую дорогу в освоение этого региона? На решение этого вопроса с привлечением специалистов, лоббистов и местных патриотов можно потратить массу денег, сил, производственных и вычислительных мощностей. И, конечно, самого главного, невосполнимого ресурса — времени.

Так что, как ни крути, а самым разумным подходом все-таки остается принцип «Москва — столица», а все остальные грады и веси российские не занимаются «конкуренцией», как будто они фирмы по производству газировки, а работают слаженно и дружно над решением единой задачи. Как и подобает регионам великой державы. Так местные арктические приоритеты найдут свое научное обоснование и разумно встретятся в гармонично развивающейся российской Арктике, не «толкаясь локтями».

Читайте подробности в статье Владимира Станулевича «За равноправные регионы — без «столицы Арктики»».