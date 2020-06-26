Москва, 27 июня, 2020, 00:56 — ИА Регнум. История взаимоотношений России и Польши может служить ярким примером того, как российское желание помогать соседним странам зачастую оборачивается против самой России. Не пора ли накрепко запомнить польский пример, чтобы не «садиться в историческую лужу» в будущем, рассуждает депутат Госдумы, директор Института Русских стратегий ИА REGNUMЕлена Панина.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

После победы над Наполеоном состоялся съезд европейских держав в Вене. Именно с Венского конгресса 1815 года и берет начало история со взятием под российское имперское крыло той Польши, которую изначально предполагалось без остатка разделить между Австрией и Пруссией. Причем более ранний опыт присоединения польских земель к этим государствам давал возможность предсказать дальнейшую судьбу этих приобретений.

И Австрия, и Пруссия проводили на бывших польских землях политику принудительной германизации, закрывая перспективы и возможности для польского языка или культуры добиться официального статуса. Таким образом, решение российского императора Александра I не просто создать Царство Польское в составе империи, но и даровать ему то, чего не было у «коренных» областей, а именно конституцию и крупные политические привилегии, казалось бы, должно было на веки сформировать благодарное отношение поляков к России. Но не тут-то было, получилось все именно так, как предполагали недруги России, которые буквально «впихнули» в руки российскому императору Польшу в качестве «подарка с секретом». Чем же отблагодарили Россию спасенные от онемечивания поляки?

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