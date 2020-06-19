Калуга, 19 июня, 2020, 12:01 — ИА Регнум. 63 положительных теста на коронавирус подтверждено в Калужской области за последние сутки, сообщает 19 июня корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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По данным областного оперштаба, всего в регионе подтверждено 5 тыс. 522 положительных теста. 2 тыс. 696 человек находится на лечении, 2 тыс. 784 человек выздоровели, 42 человека умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (684), в Обнинске (600), в Боровском районе (265), в Жуковском районе (181), в Малоярославецком районе (174) и в Дзержинском районе (128).