Киров, Калужская область, 19 июня, 2020, 15:44 — ИА Регнум. В городе Киров Калужской области 18 июня вечером из окна, расположенного на третьем этаже многоквартирного дома, выпала малолетняя девочка. Ребенок госпитализирован. По данному факту проводится процессуальная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По предварительным данным, девочка в возрасте 2,5 лет находилась на кухне с мамой. Когда мать ребёнка отвлеклась на дела по хозяйству, девочка залезла на стол, облокотилась на москитную сетку и выпала через окно на улицу.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, проверяют условия жизни ребенка. Семья пострадавшей характеризуется положительно. В 2020 году это уже пятый случай в регионе, связанный с выпадением детей из окон.