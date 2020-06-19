Калуга, 19 июня, 2020, 15:39 — ИА Регнум. В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего оперуполномоченного территориального органа внутренних дел, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Об этом 19 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По версии следствия, оперуполномоченный получил от местного жителя взятку в размере 100 тысяч рублей за сокрытие от учета и регистрации факта хищения деревянного сруба и непривлечение к уголовной ответственности лица, совершившего кражу. Следствием собрана доказательственная база. Уголовное дело будет направлено в суд.

В отношении сотрудника органов внутренних дел проведена служебная проверка, по итогам которой он уволен. Обвиняемый содержится под стражей.