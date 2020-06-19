Ярославль, 19 июня, 2020, 13:29 — ИА Регнум. В Ярославской области определят подрядчика на ремонт двух дорог в 2021 году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Pixabay.com Ремонт дороги

В один лот объединен ремонт дорог Данилов — Пошехонье и Ярославль — Любим. Начальная цена контракта составляет 498 млн рублей. Сами работы должны быть выполнены в период с 26 апреля по 25 сентября 2021 года.

Эти трассы — одни из самых плохих в регионе. Проехать по ним можно с большим трудом. Дорогу Данилов — Пошехонье отремонтируют от Данилова на протяжении почти 12 километров и с 17-го по 20-й километр. На дороге Ярославль — Любим работы запланированы с 54-го по 57-й километр и с 59-го по 68-й километр. Стоит отметить, что первый этап ремонт любимской трассы идет в 2020-м году.