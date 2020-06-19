Кострома, 19 июня, 2020, 11:32 — ИА Регнум. Костромичам вернули прямой поезд до Санкт-Петербурга — сообщает пресс-служба РЖД. Экспресс маршрута Кострома — Санкт-Петербург будет курсировать с 26 июня по 28 августа 2020 года.

Переезд

Из Санкт-Петербурга он будет отправляться по пятницам в 21:42 с прибытием в Кострому по субботам в 14:07.

С «родины Снегурочки» поезд будет отправляться по воскресеньям в 16:19 и приезжать в Северную столицу в 12:07. Билеты доступны к бронированию.

Напомним, прямой поезд из Костромы в Санкт-Петербург был отменён летом 2015 года. «Федеральная пассажирская компания» заменила его на перевозку пассажиров автобусами от Костромы до Ярославля, а из Ярославля до Петербурга — поездом. Решение, принятое «в одностороннем порядке», разочаровало областные власти, к вопросу подключали транспортную прокуратуру.