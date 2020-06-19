Калуга, 19 июня, 2020, 11:33 — ИА Регнум. В Калужской области не могут возобновить работу порядка 12 тысяч сотрудников предприятий, деятельность которых была временно приостановлена в связи с коронавирусом. Об этом 19 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания оперативного штаба по поэтапному восстановлению в регионе экономической активности и социальной стабильности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

Одновременно управление федеральной налоговой службы по Калужской области перечислило пострадавшим в период пандемии калужским предпринимателям за апрель и май свыше 632 млн рублей. Положительные решения принимаются в отношении большинства поданных заявок. Наиболее частые причины отказа предоставления налоговых льгот — организация не включена в единый реестр малого и среднего предпринимательства или отрасль не входит в число пострадавших. В регионе наиболее популярная федеральная мера господдержки — кредиты под 2% годовых на возобновление деятельности бизнеса и социально ориентированных некоммерческие организации, работающих в пострадавших отраслях экономики. Также востребованы беспроцентные займы на заработную плату. Всего данную помощь в области получили 1184 организации (более 64% заявителей). Прямую финансовую поддержку из областного бюджета получили 602 калужских компании и предпринимателя.

Открытость экономики Калужской области превышает средние показатели по стране. Ограничительные меры не распространяются на 97,3% региональных субъектов предпринимательства. Этот показатель выше, чем в среднем по России.