Ульяновск, 19 июня, 2020, 11:17 — ИА Регнум. В Ульяновской области за сутки выявлено 122 носителя коронавируса. Такие данные приводит оперативный штаб России.

Стопкоронавирус.рф Данные по Ульяновской области с сайта оперативного штаба России

По информации на 19 июня (10:35 мск), с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждён 4589 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 122. В настоящее время лечение продолжают 1956 человек.

Выздоровели 1783 пациента с COVID-19, в том числе за сутки выписались 157 человек. Также зарегистрировано пять новых летальных исходов, всего скончались 30 человек.

По данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, на 18 июня в регионе проведено93 829исследований на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 87 890 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Поволжье на 19 июня выявлен 1071 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — всего подтверждено 62 063 случая. Наибольшее число новых носителей коронавируса выявлено в Нижегородской и Ульяновской областях — соответственно 219 и 122.

Ульяновская область среди регионов Поволжья занимает четвёртое место по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, уступая Нижегородской, Саратовской областям и Башкирии.