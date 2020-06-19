Чебоксары, 19 июня, 2020, 11:00 — ИА Регнум. В Чувашии за сутки выявлено 70 носителей коронавируса. Такие данные приводит оперативный штаб России.

Стопкоронавирус.рф Данные по Чувашии с сайта оперативного штаба России

По информации на 19 июня (10:35 мск), с начала пандемии в Чувашии официально подтверждён 4401 случай заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 70. В настоящее время лечение продолжают 1956 человек.

Выздоровели 2424 пациента с COVID-19, в том числе за сутки выписались 63 человека. Новых летальных исходов нет.

Отметим, что в Чебоксарах в республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн открылась фотовыставка под названием «Герои нашего времени». Это фотографии работников учреждения, которые сейчас ведут борьбу с коронавирусной инфекцией: врачи, медсёстры, младший медицинский персонал.