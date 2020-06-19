Кострома, 19 июня, 2020, 10:47 — ИА Регнум. В Костромской области скончался тринадцатый пациент с COVID-19. Об этом 19 июня сообщает оперативный штаб.

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Женщина с сахарным диабетом, госпитализированная в «коронавирусную» больницу, более недели находилась на поддержке аппарата искусственной вентиляции лёгких. Она умерла в медучреждении.

За прошедшие сутки в регионе выявлено 16 новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных достигло 1262. Более половины из них — 670 человек выздоровели. В больницах находится 102 человека, 476 лечатся на дому.