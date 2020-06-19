Ярославль, 19 июня, 2020, 10:46 — ИА Регнум. В Ярославской области продолжается снижение количества новых случаев коронавирусной инфекции при росте числа выздоровевших. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России. За минувшие сутки в регионе выявлено 39 случаев новой коронавирусной инфекции, всего с начала периода пандемии заразилось 4295 ярославцев.

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На карантине находятся 2155 человек, контактировавших с заболевшими. За последние 24 часа от коронавируса вылечился еще 161 житель Ярославской области, всего выздоровели уже 2198 человек. Согласно данным федерального оперштаба, новых летальных случаев не зарегистрировано, с начала распространения инфекции в регионе погибло 16 человек