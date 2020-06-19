Ярославль, 19 июня, 2020, 10:44 — ИА Регнум. С 20 июня в Ярославле возобновится работа летних веранд ресторанов и кафе. Об этом сообщает портал Yarnews со ссылкой на владельцев заведений.

Страница Нодара Цомая в Facebook Ярославские рестораторы ждут гостей

Как ранее сообщало ИА REGNUM, владельцы точек общественного питания обратились с открытым письмом к губернатору области и мэру Ярославля с просьбой открыть заведения. 17 июня с рестораторами встретился заммэра по социально-экономическому развитию Илья Мотовилов. В итоге, как сообщают рестораторы, им предложили готовиться к открытию летних веранд и выдали разрешение на открытие. Но с оговоркой — с момента снятия ограничений.

Какой-либо нормативный акт об этом пока не опубликован. Работа ресторанов запрещена решениями областных властей. Официально власти региона и города пока не объявили об открытии кафе. Между тем сами рестораторы в социальных сетях уже активно зазывают посетителей.