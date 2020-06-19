Эксперты объяснили отсутствие Костромской области в списке коррумпированных
Кострома, 19 июня, 2020, 10:12 — ИА Регнум. Отсутствие Костромской области в рейтинге самых коррумпированных регионов России можно объяснить хорошей работой правоохранительных органов и историческими традициями. Таким мнением с ИА REGNUM поделились эксперты костромского юридического института имени Новицкого.
18 июня Генпрокуратура России назвала самые коррупционные области страны по итогам за 2019 год. Лидирующие позиции в рейтинге заняли Мордовия, Чувашия, Камчатский край, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. Костромской области среди них нет.
С Владиславом Груздевым согласен председатель общественного совета при УМВД, директор юридического института им. Ю.П. Новицкого Костромского государственного университета, доктор юридических наук Геннадий Бриль.
Отметим, что несмотря на непопадание в рейтинг, в Костромской области решены не все проблемы со злоупотреблением властью. С начала 2020 года в регионе с три раза увеличилось количество коррупционных преступлений, совершенных в крупном размере. За январь-март 2020 года на территории региона зафиксировали 30 подобных нарушений. Размер ущерба составил 2,4 млн рублей.