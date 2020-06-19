Кострома, 19 июня, 2020, 10:12 — ИА Регнум. Отсутствие Костромской области в рейтинге самых коррумпированных регионов России можно объяснить хорошей работой правоохранительных органов и историческими традициями. Таким мнением с ИА REGNUM поделились эксперты костромского юридического института имени Новицкого.

Кострома

18 июня Генпрокуратура России назвала самые коррупционные области страны по итогам за 2019 год. Лидирующие позиции в рейтинге заняли Мордовия, Чувашия, Камчатский край, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. Костромской области среди них нет.

«Здесь работают несколько факторов: хорошая работа правоохранительных органов, усилия, предпринимаемые по профилактике подобных преступлений и исторический момент. С точки зрения обычаев и истории коррупционный фактор у нас имеет минимальное значение. Исторически в нашем регионе не считается обыденным благодарить друг друга запрещёнными подарками и брать», — сказал доктор юридических наук, проректор по научной работе Костромского государственного университета Владислав Груздев.

С Владиславом Груздевым согласен председатель общественного совета при УМВД, директор юридического института им. Ю.П. Новицкого Костромского государственного университета, доктор юридических наук Геннадий Бриль.

«Наш регион всегда выгодно отличался от соседних областей лояльным и уважительным отношением к правоохранителям. Через это можно увидеть отношение людей к закону. Я общался с ярославцами — у них с советского времени традиционно присутствует оппозиционное отношение к власти как таковой. С 1918 года, с момента основания «Союза защиты Родины и Свободы». Да, недовольство костромского населения проявляется в СМИ и социальных сетях, иногда люди буквально исходят желчью. Они есть. Но их не большинство, и они не определяют уровень правовой культуры. Кроме этого, традиционно Костромская область — регион, где нет стечения крупных зон, где отбывают наказание преступники, кучкуются и потом всё это становится очагами криминала. У нас это размыто и находится под достаточно серьёзным контролем», — сказал Геннадий Бриль.

Отметим, что несмотря на непопадание в рейтинг, в Костромской области решены не все проблемы со злоупотреблением властью. С начала 2020 года в регионе с три раза увеличилось количество коррупционных преступлений, совершенных в крупном размере. За январь-март 2020 года на территории региона зафиксировали 30 подобных нарушений. Размер ущерба составил 2,4 млн рублей.