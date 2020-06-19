Новосибирск, 19 июня, 2020, 09:39 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области в преддверии Дня медицинского работника посетил медицинский колледж и наградил волонтёров — преподавателей и учащихся, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Андрей Травников наградил волонтёров – студентов Новосибирского медицинского колледж

Травников заверил собравшихся в Новосибирском медицинском колледже, что его внимание к работе волонтёров — самое пристальное.

«Не откликнуться на отзывы, которые мы получаем о работе студентов медколледжа в период борьбы с пандемией коронавируса, невозможно, — подчеркнул губернатор. — Отзывы очень тёплые. Когда с некоторыми из вас мы встречались в аэропорту «Толмачёво», я обещал, что обязательно приеду в колледж, когда нам это позволит ситуация. Конечно, я не мог не сделать этого накануне Дня медицинского работника. Благодарю и поздравляю вас и ваших преподавателей — спасибо вам за то, что вы делаете для нашей медицины, для Новосибирской области, для всей страны».

Андрей Травников отметил, что за с первых дней борьбы с COVID-19 колледж откликнулся на просьбы руководителей больниц, и студенты выпускного курса сестринского дела вышли к ним на работу в качестве младшего медицинского персонала. Ззначима работа волонтёров и на санитарно-пропускном пункте аэропорта «Толмачёво». По оценке главы региона, эта работа принесла реальный результат — помогла в первый период развития пандемии, когда инфекция в основном была завозная.

Также в Новосибирском медицинском колледжеТравников проинспектировал работу Центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Медицинский и социальный уход», осмотрел мастерскую по компетенциям и хоспис, лаборатории дневного поликлинического стационара, домашнюю комнату и комнаты главного эксперта, побеседовал с координатором волонтёрского движения, методистом Еленой Колдабановой.

Отметим, что волонтёров из числа студентов колледжа, осуществлявших термометрию пассажирам в международном аэропорту «Толмачёво», студентам-волонтёрам было выплачено материальное поощрение в общей сумме 498,9 тыс. руб.