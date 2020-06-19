Рубцовск, Алтайский край, 19 июня, 2020, 09:14 — ИА Регнум. В Алтайском крае вынесен приговор заместителю председателя правления АКОО «Таджикская диаспора» по г. Рубцовску Займудину Сабурову. Он и его знакомая — жительница Рубцовска Иноятхон Косимова — признаны виновными в организации фиктивных браков, с помощью которых, как минимум трое граждан Таджикистана, заплатив деньги, намеревались избежать процедуры организации получения разрешений на временное проживание без учета квоты, а в последующем — гражданства Российской Федерации. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.

ФСБ Документы несостоявшихся женихов

«Невест» подыскивали из числа женщин, преимущественно из неблагополучной социальной среды, которые за денежное вознаграждение согласились бы вступить с иностранцами в брак без намерения создать семью. «Женихи» за такие браки платили от 25 до 50 тысяч рублей.

По итогам судебного рассмотрения Займудин Сабуров приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Иноятхон Косимовой назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу. Заключенные благодаря «содействию» осужденных браки признаны судом фиктивными и аннулированы.