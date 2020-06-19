19 июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина проводит очередную пресс-конференцию, посвящённую работе банковского сектора и восстановлению российской экономики по мере снятия ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса. Глава ЦБ неоднократно указывала, что в последние месяцы в России превалируют дезинфляционные факторы, из-за чего в повестке дня стоит дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. Ожидается, что 19 июня регулятор может в очередной раз снизить ключевую ставку. «Вариант снижения ставки на 100 базисных пунктов будет рассматриваться среди прочих вариантов на следующем заседании Совета директоров», — отмечала Набиуллина на конференции 5 июня. Таким образом, ключевая ставка процента может снизиться с текущих 5,5% до 4,5%. Отметим, что ключевая ставка на уровне 5,5% — минимальное значение с 2013 года, а на 100 базисных пунктов ключевую ставку Банк России последний раз сокращал в 2015 году после выхода из кризиса 2014 года — тогда ставка составляла целых 17%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России.

10:25 19.06.2020 С 2017 года средняя годовая инфляция в России составляет 3,7%, среднесрочная цель по инфляции Банка России — 4%. 2019 год в России завершился с инфляцией на уровне 3%, а в первые месяцы 2020 года она опускалась даже ниже этого значения, указывала Набиуллина.

10:48 19.06.2020 Старший экономист Аналитического управления банка «Открытие» Максим Петроневич завил, что рынок оценивает, что в среднесрочном периоде ключевая ставка может может опуститься до уровня 4%, соответствующего целевому уровню инфляции. «Снижение ставки обусловлено, прежде всего, сохранением негативного макроэкономического фона. Во-первых, мониторинг данных экономической активности, доступных на ежедневной/еженедельной основе, не свидетельствует о существенном улучшении экономической активности. Падение потребления электроэнергии с поправкой на температуру и фактор выходных/праздничных дней за первые две недели июня ускорилось до 6,2% г/г по сравнению с 5,2% г/г за последние две недели мая. Мониторинг входящих финансовых потоков Банка России также зафиксировал максимальное за две недели сокращение: — 12,3% на неделе с 1 по 5 июня по сравнению с 6,6% неделей и 11,3% двумя неделями ранее. Данные Росстата по динамике в обрабатывающей промышленности хоть и показывают улучшение (-7,8% г/г в мае по сравнению с 10% г/г в апреле, +1% м/м со снятой сезонностью) существенное сокращение сохраняется. Ускорение падения промышленного производства в целом с 6,6% г/г в апреле до 9,6% г/г в мае в большей степени связано с внешними факторами: падение добычи нефти в мае составило 14,5% г/г вследствие выполнения Россией обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти», — пояснил аналитик.

10:48 19.06.2020 «Во-вторых, динамика потребительских цен демонстрирует существенное замедление. После роста индекса потребительских цен в марте-апреле на 0,55% и 0,82% м/м соответственно прирост цен в мае составил всего 0,27% г/г — ниже уровня мая 2019 г. (0,33% м/м). Динамика цен в первую неделю июня сохраняется на столь же низком уровне. Годовой темп инфляции замедлился до 3,0% г/г по сравнению с 3,1% г/г месяцем ранее. Замедление главным образом вызвано снижением на 0,4% м/м уровня цен на плодоовощную продукцию, в то время как в мае 2019 г. был зафиксирован рост на 2,0% м/м — в результате чего годовые темпы роста цен снизились с 4,0% до 1,6% г/г. Годовые темпы роста цен других основных составляющих инфляции в мае по сравнению с апрелем изменились несущественно. Таким образом, даже с поправкой на скорое увеличение вклада в инфляцию тарифов на коммунальные услуги (вследствие исчерпания эффекта высокой базы, в январе 2020 г. в отличие от января 2019 г. не было индексации тарифов) инфляция остается существенно ниже целевого показателя в 4,0%», — уточнил Петроневич.

10:49 19.06.2020 «В-третьих, данные Google mobility report показывают, что, несмотря на смягчение эпидемиологических ограничений, мобильность людей в окрестности мест работы, а также в окрестности магазинов и мест развлечения и досуга остается существенно ниже нормального уровня. Мобильность населения в окрестности мест работы с начала мая улучшилась с — 40% до — 30% от уровня контрольных (нормальных) значений, а в окрестности магазинов и мест отдыха — до — 20%», — добавил Петроневич.

10:50 19.06.2020 По его словам, существенному снижению ключевой ставки способствует и позитивная ситуация на финансовых рынках. Цены на нефть в результате ограничения добычи нефти восстановились до уровня около 40 долларов за баррель. Курс доллара упал до уровня менее 70 руб./долл. — во многом вследствие сохраняющегося притока капитала, интервенций Минфина и почти двукратного падения импорта.

11:51 19.06.2020 «Принимая решение, мы, как всегда, будем оценивать весь комплекс факторов, всю текущую ситуацию, наши прогнозы по динамике экономики, инфляции. И в том числе будем оценивать, как финансовая система, банки могут адаптироваться к большим (более значительным) изменениям ключевой ставки, учитывая, что у них большая доля и кредитов, и депозитов выданы и получены по фиксированным ставкам», — комментировала ранее Набиуллина возможность снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов.

12:10 19.06.2020 Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган отметил, что с подачи неплохого настроя инвесторов на зарубежных площадках, 19 июня отечественные площадки принялись отыгрывать вчерашние потери в преддверии заседания Банка России. «Широко ожидается, что Центробанк снизит ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов, до 4,5% на фоне замедления майской инфляции до 3%. В своих прогнозах участники рынка оперируют тем, что ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина неоднократно подчеркивала наличие значительного пространства для снижения ставки».

13:31 19.06.2020 Сообщается, что ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 100 б.п., до 4,5%.

13:35 19.06.2020 Центральный Банк России снизил ключевую ставка на 1% — с 5,5% до 4,5%. Ставка в 4,5% стала минимальным показателем с 2013 года, когда Банк России перешёл к режиму таргетирования инфляции. Подробности в материале: Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов

13:51 19.06.2020 Решение ЦБ РФ снизил ставку на 1% в В целом новостью для рынков это не стало и практически никак не отразилось на динамике рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Подробности в материале: Решение ЦБ РФ по ключевой ставке не стало неожиданностью — эксперт

14:09 19.06.2020 Шаг Центробанка по снижению ключевой ставки на 1% был продиктован негативными последствиями для экономики России из-за пандемии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов. Читайте подробнее: Шаг ЦБ РФ продиктован негативными последствиями пандемии

14:15 19.06.2020 В 15:00 состоится пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. cbr.ru

14:18 19.06.2020 Снижение процентных ставок коммерческими банками, которое неизбежно последует за решением регулятора, станет позитивом для заёмщиков, в первую очередь для ипотечников, но негативом для вкладчиков банков, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Читайте также: Снижение ставки ЦБ: позитив для ипотечников, негатив для вкладчиков

14:24 19.06.2020 Банк России снизит ставку по кредитам малому и среднему бизнесу, в том числе и на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, с 3,50% до 2,50% годовых. Читайте подробнее: Банк России вновь снизил ставку по кредитам для поддержки МСП

14:33 19.06.2020 Снижение ключевой ставки поддержит оживление экономики после пандемии коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). Подробности в материале: В Госдуме видят перспективы для дальнейшего снижения ключевой ставки

15:08 19.06.2020 Банк России пошёл на беспрецедентное снижение ключевой ставки из-за преобладания дезинфляционных факторов в российской экономике. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Об этом: Падение спроса глубже ожидаемого — Набиуллина объяснила решение по ставке

15:11 19.06.2020 В России инфляция продолжает снижаться. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Действие краткосрочных проинфляционных факторов, которые мы учитывали при принятии решения в апреле, исчерпаны. Месячная инфляция в мае существенно замедлилась по сравнению с апрелем, и текущий рост цен с исключением сезонности в пересчёте на год сейчас вблизи или даже несколько ниже 4%», — заявила Набиуллина. Подробности в материале: Инфляция в мае заметно сократилась по сравнению с апрелем — Набиуллина

15:17 19.06.2020 Банк России может продолжить снижение ключевой ставки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Ситуация на рынках нормализовалась, значительно уменьшилась волатильность, сократились премии за риск, цены на нефть вернулись к уровню 40 долларов за баррель. Таким образом, события последних полутора месяцев в полной мере подтвердили наличие пространства для существенного снижения ключевой ставки, и мы его используем», — заявила Набиуллина. Читайте также: Набиуллина не исключила дальнейшего снижения ключевой ставки

15:27 19.06.2020 В настоящее время в России наблюдаетсяя частичное восстановление экономической активности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «По оперативным индикаторам сейчас мы видим признаки частичного восстановления экономической активности. Это связано с постепенным смягчением ограничительных мер в большинстве регионов. Но потребуется время, чтобы восстановить производственные и логистические цепочки», — заявила Набиуллина. Читайте подробнее: Набиуллина допустила медленное восстановление спроса в российской экономике

15:32 19.06.2020 Смягчение денежно-кредитной политики возымеет эффект на экономику России только в 2021 году, а восстановление ВВП до уровня 2019 года — в 2022 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Основные негативные эффекты ограничений придутся на второй квартал. В третьем и четвёртом кварталах последует восстановление. Полное возвращение ВВП к уровням 2019 года, вероятно, произойдёт только в первой половине 2022 года», — заявила Набиуллина. Об этом: ЦБ ждёт восстановление экономического роста в России только в 2022 году

15:44 19.06.2020 Понижение ключевой ставки Банка России до 4,5% — это оправданное решение, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Подробности в материале: «Как раз вовремя!» — экономист о понижении ключевой ставки ЦБ РФ

15:45 19.06.2020 Российская экономика отреагирует на понижение ключевой ставки некоторым расширением внутреннего спроса, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Читайте подробнее: Ставки по ипотечным кредитам в РФ будут снижены — прогноз экономиста

15:46 19.06.2020 По мере возвращения экономики России к своему потенциалу, вернётся и прежняя денежно-кредитная политика Центрального банка. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Наша текущая политика направлена на формирование мягких денежно-кредитных условий в экономике в условиях низкого инфляционного давления и преобладающих дезинфляционных рисков», — заявила Набиуллина. Читайте подробнее: Набиуллина рассказала о возможности возвращения к прежней политике ЦБ

15:46 19.06.2020 Пойдёт ли Банк России на ещё одно понижение ключевой ставки, после того как 19 июня снизил ее до 4,5%, зависит от того, как будет себя вести показатель инфляции, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Читайте подробнее: В РФ призвали не ждать сильного снижения ключевой ставки в будущем

16:01 19.06.2020 В своих решениях по денежно-кредитной политике Банк России ориентируется на инфляционные ожидания на ближайшие 12 месяцев. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «При принятии решений и бизнес, и люди обычно ориентируются на свои ожидания на будущую инфляцию. Поэтому, на мой взгляд, при определении реальной ставки надо брать будущую инфляцию. Мы берём наши ожидания по инфляции на ближайшие 12 месяцев», — заявила Набиуллина. Подробности в материале: Набиуллина высказала мнение об отрицательных реальных ставках в России

16:25 19.06.2020 Одной из основных причин снижения ключевой ставки стало влияние на экономику ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, считает доктор экономических наук Алексей Рябинин. Читайте подробнее: Кредиты под 5%, ипотеке под 3% — экономист о снижении ключевой ставки в РФ

16:31 19.06.2020 «Для того, чтобы банки начали активнее выдавать заемные средства, необходимо расширять госгарантии. Риски невозврата кредита пострадавшими предприятиями должно взять на себя государство. Без этого на быстрый выход из кризиса и восстановление экономики рассчитывать не приходится», — заявил 19 июня доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Вадим Ковригин, комментируя снижение ЦБ РФ ключевой ставки до 4,5% годовых. Об этом: Банк России будет действовать осторожно — о снижении ключевой ставки

18:49 19.06.2020 По оценке председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной, падение ВВП России во втором квартале 2020 года может быть больше восьми процентов, как планировалось ранее, но менее десяти процентов.