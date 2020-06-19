Новосибирск, 19 июня, 2020, 08:51 — ИА Регнум. В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило обычная домашняя кошка приняла детёныша рыжей рыси, после того как мать-рысь отказалась от малыша.

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило Домашняя кошка из новосибирского зоопарка приняла детёныша рыжей рыси

В зоосаде рассказали, что 26 мая рыжая рысь Сара родила малыша, но не стала его кормить. Спасением стала кормилица — обычная домашняя кошка.

«Её родной котёнок на пару дней старше рысёнка. Кошка приняла рысёнка и находится с ним постоянно. Она кормит своего малыша и рысенка, греет, вылизывает их. Для кормилицы всё это, конечно, нагрузка. Но мы создали для нее максимально комфортные условия, хорошо её кормим и следим за её здоровьем», — подчеркнули в зоопарке.

Отметим, что в новосибирском зоопарке кошки не раз становились кормилицами.