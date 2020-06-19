Чита, 19 июня, 2020, 07:27 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов продолжает формировать свою команду. Сегодня, 19 июня, стало известно о назначении Ильи Золотухина министром ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи региона. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, министерское кресло предполагает испытательный срок в шесть месяцев.

Правительство Забайкальского края Министром ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкалья назначен Илья Золотухин

Из биографии нового чиновника известно, что Илья Золотухин родился 16 июля 1978 года в Краснокаменске. Женат, есть двое детей. С 2015 года по 2020 год работал в АО «Водоканал-Чита», последняя занимаемая должность в компании — заместитель генерального директора по сбыту.

Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже четвёртое назначение в правительстве Забайкалья за последний месяц. Раньше сообщалось, что новым министром образования, науки и молодежной политики стала бывший чиновник администрации читыНаталья Бянкина.

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Заместителем министра строительства дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края с испытательным сроком назначена Наталья Рогова.

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На должность заместителя руководителя Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкалья назначен Тумэн Сампилов.