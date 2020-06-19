Улан-Удэ, 19 июня, 2020, 07:24 — ИА Регнум. В Бурятии подвели итоги конкурса на лучший макет медали, которой будут награждать людей, задействованных в борьбе с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, дизайн определяли местные жители путём голосования.

Сайт правительства Республики Бурятия egov-buryatia.ru Медаль «По зову долга и сердца. Зүрхэ сэдьхэлэй уряалаар»

По словам главы региона Алексея Цыденова, медаль получат не только медики, но и вспомогательный персонал, а также волонтёры.

«В общем, всех, кто помогал и спасал. Ситуация с коронавирусом, на самом деле, показала, сколько у нас хороших, отзывчивых людей в республике», — отметил он.

В результате жюри выбрало два вторых места и одно третье. Лучшая медаль, которую назвали «По зову долга и сердца. Зүрхэ сэдьхэлэй уряалаар» будет создана путём объединения дизайнерских решений всех трёх призёров.