Директор костромского колледжа дала взятку мошеннику
Кострома, 18 июня, 2020, 22:36 — ИА Регнум. Директор костромского колледжа отдала 15 тысяч рублей мошеннику, представившемуся проверяющим «по линии здравоохранения». Об этом 18 июня сообщает региональное УМВД.
На сотовый телефон руководительницы позвонил аноним и сообщил о скорой проверке в учебном заведении. Аферист намекнул, что стоимость положительного исхода визита составляет 15 тысяч рублей и попросил перевести сумму по номеру, указанному в SMS-сообщении.
Только после этого женщина позвонила на стационарный телефон проверяющей организации, чтобы перепроверить данные. По факту обмана директора возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Отметим, что в Костромской области, как и во всей России неуклонно растёт количество дистанционных преступлений. Так, в апреле 2020 года число дистанционных краж в регионе возросло на 97% — 427 хищений против 841.