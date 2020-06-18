Кострома, 18 июня, 2020, 22:36 — ИА Регнум. Директор костромского колледжа отдала 15 тысяч рублей мошеннику, представившемуся проверяющим «по линии здравоохранения». Об этом 18 июня сообщает региональное УМВД.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1977. Россия

На сотовый телефон руководительницы позвонил аноним и сообщил о скорой проверке в учебном заведении. Аферист намекнул, что стоимость положительного исхода визита составляет 15 тысяч рублей и попросил перевести сумму по номеру, указанному в SMS-сообщении.

«Не желая рисковать, женщина сразу же отправилась к банкомату и выполнила требование. В конце рабочего дня злоумышленник снова вышел на связь и сообщил, что денежных средств не получил и для гарантированной помощи с его стороны платеж необходимо провести повторно», — говорится в сообщении УМВД.

Только после этого женщина позвонила на стационарный телефон проверяющей организации, чтобы перепроверить данные. По факту обмана директора возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Отметим, что в Костромской области, как и во всей России неуклонно растёт количество дистанционных преступлений. Так, в апреле 2020 года число дистанционных краж в регионе возросло на 97% — 427 хищений против 841.