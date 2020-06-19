Киев, 19 июня, 2020, 08:32 — ИА Регнум. Всего в тысячу гривен (около 2,5 тыс. руб.) обойдется гражданину Украины пребывание в камере повышенного комфорта в случае взятия оного гражданина под стражу. О сути этого официального коммерческого проекта рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Услугу «платные камеры» теперь предоставляют желающим в харьковском, полтавском, сумском и старобельском СИЗО. За доступную плату в распоряжение пользователя переходит камера с улучшенными бытовыми условиями, стоимость услуги в харьковском СИЗО составляет 1000 грн в сутки, 3500 (9000 руб.) в неделю, и максимальный дисконт получают остающиеся на месяц — 3750 грн. В полтавском СИЗО *(где цены чуть ниже харьковских) уже забронированы все платные места. Камера оснащена бытовой техникой и мебелью.

Пока что услуга вводится в виде эксперимента под предлогом обеспечения нормальными условиями пребывания заключенных при том, что само государство профинансировать подобные условия не может. Если услуга будет пользоваться спросом, это подтвердит перспективность затеи. В любом случае преимущество повышенного комфорта относится только к тем, чья вина не доказана, улучшенные камеры для осужденных не предусмотрены.

О других темах, которые обсуждает украинская региональная пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «На Украине требуют сажать желающих дать воду Крыму».