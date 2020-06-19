Архангельск, 19 июня, 2020, 07:09 — ИА Регнум. Закрытие в Архангельской области Уемской птицефабрики стало очередным событием в ряду подобных эпизодов. При этом ситуация с развитием малого сельхозпредпринимательства в регионе — плачевная: количество предприятий очень быстро сокращается (для сравнения, 164 предприятия действовали в 2008 году и лишь 86 — в 2016). Число заявок на ликвидацию традиционно превышает число заявок на регистрацию. О происходящем в этой сфере пишет автор ИА REGNUMВладимир Станулевич.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Владимир Будейкин рассказывает гостям о своей ферме

Местные фермеры объясняют, что от сельского хозяйства в регионе осталось только молочное производство в трех городах, а по мясу работать невозможно из-за требований ВТО: платная экспертиза просто не по карману, а упрощенную процедуру не пройти, опять же из-за членства в ВТО. Причина такого положения села и фермеров в том, что власть выбрала в качестве приоритета развитие только агрохолдингов, а холдингам не нужны фермеры, объясняет местный фермер Владимир Будейкин. Он же полагает, что выделение денег сельским ИП — просто фикция и цель этого выделения — не нарастить количество ферм, а отчитаться о поддержке. В итоге на эту поддержку, как объявили недавно, на 2020 год выделена та же сумма, что на 2016.

«Фермеров воспринимают как предпринимателей с прибылью, с быстрой отдачей. А фермеры создают свои активы десятилетиями. Сильно рискуют с погодой и всякими форс-мажорами, отвечают по погодным рискам всем имуществом. Ко мне обращаются начинающие фермеры, и каждый год их все меньше. Лет 35 назад их было 20−30 в год, в прошлом пятеро только поинтересовалось», — рассказывает Владимир Будейкин.

Читайте подробности в статье Владимира Станулевича «Если не поддержать селян, они уедут и пополнят кадры революции».