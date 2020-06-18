Тосно, Ленинградская область, 18 июня, 2020, 18:36 — ИА Регнум. В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели дорожного рабочего. В произошедшем следователи подозревают сотрудника полиции, который в пьяном состоянии сел за руль и нарушил ПДД. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Ленинградской области.

Vk.com/dorinspb Пьяный полицейские насмерть сбил дорожного рабочего в Ленобласти (цитата группы группы «Дорожный инспектор»)

По данным следствия, рано утром 18 июня 2020 года сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на автомобиле по ремонтируемой автодороге «Кемпелово-Выра-Тосно-Шапки». Там он допустил преступную небрежность и, не снижая скорости, совершил наезд на мужчину, выполнявшего ремонтные работы на автодороге. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

«Следственным отделом по городу Тосно возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека в состоянии алкогольного опьянения)», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему преступлению.