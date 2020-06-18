Тамбов, 18 июня, 2020, 18:02 — ИА Регнум. В Тамбове планируют построить новый современный стадион, рассчитанный на 15 тыс. болельщиков, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. На нем смогут играть домашние матчи футболисты ФК «Тамбов».

Tambov.gov.ru Проект нового стадиона

Накануне стало известно, что Российский футбольный союз разрешил футбольному клубу «Тамбов» играть домашние матчи российской премьер-лиги и Кубка страны на стадионах чемпионата мира по футболу-2018 до конца текущего года. В связи с этим вновь остро встал вопрос о домашней арене тамбовского клуба. И сегодня, 18 июня, заместитель главы администрации Тамбовской области, президент ФК «Тамбов» Арсен Габуев рассказал о планах строительства нового стадиона в северной части областного центра.

Вице-губернатора напомнил, что на севере Тамбова уже выделен участок под стадион, который занесен в градостроительный план областного центра. Ведутся постоянные переговоры с партнерами по возведению нового спортивного объекта.

«Мы планируем заключить концессионное соглашение по реализации этого проекта, чтобы в течение двух-трех лет построить стадион в северной части города. Конечно же, это вопрос не простой. Но мы понимаем, что у наших болельщиков должен быть стадион с полноценной комфортной зоной отдыха, полноценным парковочным пространством», — подчеркнул Арсен Габуев.

Предполагается, что новый стадион будет рассчитан на 15 тыс. человек.

По словам вице-губернатора, сейчас составляется дорожная карта по реализации данного проекта, в которой будут учтены все детали по доступности нового стадиона, его комфортности и безопасности.