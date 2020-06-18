Для тамбовских футболистов и болельщиков могут построить новый стадион
Тамбов, 18 июня, 2020, 18:02 — ИА Регнум. В Тамбове планируют построить новый современный стадион, рассчитанный на 15 тыс. болельщиков, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. На нем смогут играть домашние матчи футболисты ФК «Тамбов».
Накануне стало известно, что Российский футбольный союз разрешил футбольному клубу «Тамбов» играть домашние матчи российской премьер-лиги и Кубка страны на стадионах чемпионата мира по футболу-2018 до конца текущего года. В связи с этим вновь остро встал вопрос о домашней арене тамбовского клуба. И сегодня, 18 июня, заместитель главы администрации Тамбовской области, президент ФК «Тамбов» Арсен Габуев рассказал о планах строительства нового стадиона в северной части областного центра.
Вице-губернатора напомнил, что на севере Тамбова уже выделен участок под стадион, который занесен в градостроительный план областного центра. Ведутся постоянные переговоры с партнерами по возведению нового спортивного объекта.
Предполагается, что новый стадион будет рассчитан на 15 тыс. человек.
По словам вице-губернатора, сейчас составляется дорожная карта по реализации данного проекта, в которой будут учтены все детали по доступности нового стадиона, его комфортности и безопасности.