Кострома, 18 июня, 2020, 17:56 — ИА Регнум. Костромские медцентры обвинили в желании заработать на пандемии — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Предприниматели общепита, которым для возобновления работы необходимо провести тестирование сотрудников на наличие SARS-CoV2, отметили резкое повышение стоимости тестов на коронавирус. В ряде частных медицинских организаций их цена возросла на 500−600 рублей.

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«О том, что с 12 июня костромскому общепиту можно открываться в формате летних веранд, официально было объявлено вечером 11 июня, но предварительно мы к этому уже были готовы после встречи представителей индустрии гостеприимства с губернатором. Там он обозначил, если не будет резкого роста по заболевшим — с 12.06 готовимся открываться верандами. Мы, как представители отрасли, оповестили коллег в общем чате рестораторов. Мы успели провести анализы по старым ценам, но с 15 числа во многих медцентрах существенно изменилась цена. Один из самых популярных медцентров поднял цены на 500−600 рублей» — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор костромского бара «Дорогая, буду поздно» и совладельца гастропаба «Кран, диван» Вячеслава Тимофеев.

Подобные услуги, по информации ИА REGNUM, в Костроме оказывают 5 негосударственных центров и Централизованная клинико-диагностическая лаборатория городской больницы. При этом от проведения тестов в государственной лаборатории предприниматели отказываются — попасть на приём к врачу проблематично, а результаты анализов приходится ждать около недели.

«Раньше не было массового тестирования, и при этом цены были достаточно лояльны. Сейчас делается большое количество тестов, и цены подняли. Это вообще с чем связано? Реагенты подорожали, или что? Это издевательство над предпринимателями, которые и так экономически пострадали из-за простоя. Все за исключением медцентров оказались в тяжелой ситуации, но кто-то пытается на этом заработать. Такое поведение внутри бизнес-среды очень сильно возмущает» — прокомментировала ситуацию руководитель костромского центра развития и продюсирования малого бизнеса «Амплитуда роста» Айгюль Саидова.

Ценовой политикой медицинских организаций заинтересовалось Костромское управление антимонопольной службы. В настоящее время специалисты УФАС проводят проверку, её результаты станут известны на следующей неделе.