Минск, 18 июня, 2020, 17:54 — ИА Регнум. Комитет государственного контроля Белоруссии официально заявил о задержании основного участника президентской кампании — экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. С заявлением по телеканалу «Беларусь-1» выступил председатель КГК Иван Тертель.

Белгазпромбанк Виктор Бабарико

По его словам, «Бабарико был задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности».

Тертель сообщил также, что Бабарико «пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».

По словам главы КГК, «со счетов «Белгазпромбанка» было выведено свыше $430 млн». Проходящим по «делу Белгазпромбанка» (около двадцати фигурантов) вменяются также «махинации с векселями на сумму свыше $60 млн» и организация «схем с фактическим принуждением граждан к получению кредитов». Виктор Бабарико был задержан вместе с главой своего избирательного штаба — сыном Эдуардом утром 18 июня, сдавая подписи граждан за выдвижение себя кандидатом в президенты. В поддержку экс-главы «Белгазпромбанка» собрано почти полмиллиона подписей.

При допросе в КГК к задержанным адвокаты не допускались. Генпрокуратура отказывается комментировать нарушение законодательства.

Незадолго до этого КГК провёл обыски и изъятия в «Белгазпромбанке» — дочерней компании российского Газпрома. По уголовным делам проходят полтора десятка управленцев банка. Нацбанк Белоруссии назначил своё руководство «Белгазпромбанком».

Больше новостей на эту тему в сюжете: Выборы президента Белоруссии