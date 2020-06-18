Москва, 18 июня, 2020, 17:51 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин припомнил КПРФ их позицию по законопроекту об увязывании вывозных таможенных пошлин и налог на добычу полезных ископаемых к цене на нефть и обвинил в том, что партией «кукловодили».

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

В 2003 году, а тогда практически все нефтяные компании были частными, Газпром был у государства менее чем на 30%, а стоимость нефти и газа стала расти, только-только начали платить заработную плату, президент выходит в Государственную думу с предложением увязать вывозные таможенные пошлины и налог на добычу полезных ископаемых к цене на нефть — цена растет, налоги растут, цена снижается, налоги снижаются, напомнил Володин.

«В этом судьбоносном решении КПРФ и другие партии пошли на сделку с олигархами и не поддержали это решение. И только в 2004 году, когда сформировалось большинство у «Единой России», это решение было принято», — цитирует Володина издание Gazeta.ru.

Закон позволил рассчитаться с долгами, которые на 60% были от Советского Союза и на 40% — долги 90-х годов, позволило запустить национальные проекты, выплачивать заработную плату, повысить социальные стандарты, перечислил парламентарий.

«И нам руководитель этой партии говорит про олигархат. Послушайте, вы сами там были по уши, вас финансировали и вами кукловодили», — заявил спикер Госдумы.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 4 июня 2020 года президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию. «Мы против диктата президента. Любого. Мы против господства олигархии. Любой, в любом составе. Наша позиция здесь предельно принципиальна», — заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заявил, что «все политические силы страны имеют право на свою точку зрения». По мнению главы государства, это «дает возможность еще раз взглянуть на то, что предлагается, а людям — осмысленно принять решение по этому вопросу». При этом со стороны КПРФ критика поправок, по мнению главы государства, «звучит несколько странно», поскольку «в ходе голосования в Государственной думе фракция КПРФ воздержалась от голосования, не призывала голосовать против».