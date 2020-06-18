Белград, 18 июня, 2020, 17:32 — ИА Регнум. Православные церкви всегда будут поддержаны Россией, в том числе на Балканах, сообщил 18 июня журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

МИД России Сергей Лавров и патриарх Ириней

После переговоров с патриархом Сербским Иринеем в Белграде Лавров пообещал от лица страны, что интересы православных церквей всегда будут поддержаны Москвой.

Россия считает непозволительными «попытки государственного вмешательства в их внутренние дела».

Лавров «Мы всегда стараемся поддерживать священнослужителей православных церквей, чтобы нести спокойствие и мир, в том числе на Балканах».

Комментируя обстановку в Сербии, Черногории и Республике Сербской, российский дипломат отметил, что она «неспокойна», но не только на Балканах. Христиане подвергаются притеснениям со стороны радикалов и в Африке, и на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сербский президент Александр Вучич на встрече с Лавровым призвал Москву защитить православную церковь на Балканах, в том числе и в Черногории.